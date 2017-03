Riccardo Saponara, arrivato alla Fiorentina a gennaio dall’Empoli, si racconta a Radio Bruno, parlando anche del suo momento in viola: 'E’ stato inaspettato, son rimasto quasi sorpreso, non avrei pensato di segnare così velocemente: una gioia immensa. Momento difficile? Sì, ma sono rimasto sorpreso da come sia unito lo spogliatoio. Vogliamo uscire da questa situazione, e lavoriamo sul campo per crescere. Due risultati negativi non hanno cambiato la nostra natura. Grande fiducia a Sousa, sappiamo che ci può far uscire da questa situazione. Sarri e Giampaolo? mi hanno insegnato tanto e lasciato un gran bel ricordo, anche sotto il punto di vista umano, sicuramente possono far bene a Firenze. Anche Sousa però mi sta dando molto, e mi sta facendo crescere in campo'.