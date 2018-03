Giornata di amichevole per le più importanti nazionali d'Europa e non solo. Tante sono le sfide ricche di patos ed emozioni in programma e oltre a Italia-Argentina anche Portogallo-Egitto con la sfida nella sfida fra Cristiano Ronaldo e Salah due delle stelle più lucenti del momento.



Ma in serate come queste anche gli spalti e i fan pronti a fare il tifo per i propri colori possono riservare belle sorprese. Una delle fan più appassionate al mondo del calcio è la top model Sara Sampaio. Modella portoghese di Victoria's Secret ha una sfrenata fede per il Porto oltre che per la propria nazionale tanto che ha voluto postare sul proprio profilo instagram una foto con la maglietta portoghese. Non è la prima volta che la splendida Sara si veste con la casacca di una squadra o di una nazionale. Ve la ricordate? Eccola nella nostra gallery.