Il flop azzurro è stato un duro colpo. Ma se i prossimi Mondiali di Russia avranno una bassa partecipazione di giocatori juventini, il motivo non va ricercato solo nelle selezioni che hanno fallito la qualificazione, Italia in testa. Salvo clamorose sorprese, leggasi infortuni da scongiurare, ad avere la certezza di un posto in Russia sono Szczesny (Polonia), Lichtsteiner (Svizzera), Benatia (Marocco), Khedira (Germania), Matuidi (Francia), Douglas Costa (Brasile) e Mandzukic (Croazia).Tanti altri sono i casi di giocatori tutt'altro che sicuri di partecipare alla rassegna iridata, tra infortuni e scelte tecniche.



