Molto rumore per nulla. Fortunatamente. E almeno per adesso. La vigilia di Juventus-Napoli si è svolta all'insegna della serenità, aspettando la partita che vale una stagione intera. Ma l'apertura del settore ospiti, discussa e temuta, sembra essersi risolta in una grande bolla di sapone. Grande dispendio di forze dell'ordine e tollerenza zero annunciata in grande anticipo, hanno impedito l'effettivo arrivo in massa di tifosi dalla Campania. Non solo: il prezzo ritenuto troppo alto (52 euro) ha portato la gran parte dei sostenitori napoletani a rinunciare in anticipo, così sono appena un migliaio i tifosi attesi nel settore ospiti (su 2100 posti a disposizione).



CI PENSA SARRI - A infiammare l'ambiente è stato così Maurizio Sarri: il tecnico del Napoli è stato infatti pizzicato mentre mostrava il dito medio ai tifosi della Juve durante l'arrivo del bus partenopeo allo Stadium, rispondendo così ad una “tradizionale” accoglienza fatta di fischi e insulti (video di Amedeo Sarracino). Una reazione nemmeno istintiva, considerando come sia stato visto in almeno due punti di versi del percorso con il dito medio alzato verso i tifosi bianocneri. Qualche problema all'ingresso dell'Allianz Stadium solo a causa di circa 30 tifosi del Napoli che sono stati bloccati ai tornelli per aver fornito generalità false.