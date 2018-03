Il Corriere dello Sport svela che Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri si incontreranno questa settimana per definire il rinnovo di contratto. Successivamente il patron avrà impegni negli States, quindi, l’unico spazio disponibile è nei prossimi giorni. De Laurentiis vuole rinegoziare il contratto di Sarri in scadenza 2020 allungandolo almeno fino al 2021 e rimuovendo ogni tipo di vincolo o clausola. Ingaggio da top allenatore: 3 milioni di euro netti a stagione. Sarri ha ribadito più volte che non è solo una questione di contratto, ma di progetto tecnico. Ed il progetto comprende anche una lista di nomi. Federico Chiesa, Denis Suarez, Simone Verdi restano in cima alla lista dei desideri del presidente De Laurentiis ma non solo. A questi si aggiunge anche Luciano Vietto del Valencia.

Bernd Leno resta in prima linea, bisogna capire che intenzione avrà anche il Bayer Leverkusen. Perin e Meret restano come potenziali alternative. Con Maggio in scadenza Cristiano Giuntoli si guarda intorno. Il Napoli necessita di un giocatore su quella fascia. Resta un’opzione morale con Grimaldo del Benfica con cui c’è un discorso già avviato da tempo, perchè il Napoli teme di cedere Ghoulam. Il CorSport annuncia anche un progetto di rinnovo del centro sportivo di Castel Volturno per convincere Maurizio Sarri a rinnovare.