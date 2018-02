La redazione di RaiSport ha aggiornato sulla situazione legata a Maurizio Sarri ed al suo contratto con il Napoli:"De Laurentiis vuole giocare d'anticipo e chiederà un incontro anche agli inizi di marzo: non si tirerà indietro ad una offerta importante. Parlando di quattro milioni più bonus per tre anni non siamo molto lontani dalla realtà, la cifra può essere quella (per un totale di 24 milioni lordi). C'è da aspettare, come orizzonte, quello degli ottavi di finale di Europa League: la sensazione è che se tre mesi fa mi sembrava difficile un rinnovo, adesso alla luce del rapporto creato con la città e delle prospettive tecniche del club la situazione è diversa"