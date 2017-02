Stasera allo Juventus Stadium in coppa Italia, sabato a Roma in campionato e mercoledì al San Paolo contro il Real Madrid in Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri si gioca la fiducia del presidente De Laurentiis nelle prossime 3 partite in 8 giorni. Chiudere la stagione avendo ottenuto soltanto il terzo posto e la possibilità di giocare il playoff di Champions sarebbe davvero un mezzo flop. E a quel punto la fiducia potrebbe venire meno.