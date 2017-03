Paolo Cannavaro, intervistato da Sassuolo Channel, ha commentato anche le voci sul futuro di Domenico Berardi. Questa l'opinione del difensore neroverde sul compagno, corteggiato da Inter, Juventus e non solo: "Quello che ho visto in Berardi l'ho visto solo in un altro giocatore nella mia carriera: Edinson Cavani. Quella voglia e il desiderio di fare gol... doveva arrivare per forza. Sa che è forte e questo lo porterà in una grande squadra, in cui vincerà".