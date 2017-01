Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parla a Sky Sport del possibile passaggio di Defrel alla Roma: "La nostra politica è quella di continuare con questa squadra, senza privarci dei giocatori migliori a gennaio. Proprio com'è accaduto anni fa con Zaza. Il cammino è ancora lungo. Ancora però non ci sono state offerte ufficiali da parte della Roma. Li ascolteremo ma con l'idea di non cedere i migliori. Non c'è chiusura totale perché è corretto ascoltare tutti. E la Roma non è la sola società che si è interessata a Defrel. La nostra stagione? Il bilancio è più che buono. Abbiamo affrontato l'Europa League nel modo migliore anche se con un po' di sfortuna per i tanti infortunati. Adesso vogliamo chiuderla nel modo migliore".