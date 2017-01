Dopo l'arrivo di Aquilani dal Pescara, il Sassuolo cerca un altro centrocampista: chiesto Cataldi in prestito alla Lazio, ma Simone Inzaghi non vuole privarsene. La prima alternativa è rappresentata da Cigarini (Sampdoria), anche nel mirino del Cagliari. In uscita, per la prossima stagione, l'attaccante Iemmello è richiesto il club portoghese del Braga.