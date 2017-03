L'allenatore del Sassuolo, Eusebio Di Francesco ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Lazio: "Più avanti parleremo del mio futuro, oggi è più importante parlare del Sassuolo e di cosa fare insieme. Si fanno tante chiacchiere nel calcio, si danno per fatte cose che non lo sono. Io so di avere un contratto col Sassuolo e che devo cercare di fare il massimo per migliorare la classifica e far maturare i giovani visti anche al torneo di Viareggio. Vogliamo cambiare tendenza in casa, dove abbiamo ottenuto meno di quello che avremmo meritato per quanto fatto in campo. Dobbiamo dare il massimo da qui alla fine, c'è una classifica da migliorare e non c'è ancora nessuna certezza matematica di niente. Possiamo recuperare posizioni e deve essere questa la nostra ambizione".



LAZIO - "Affrontiamo una squadra che arriva da un ottimo ruolino di marcia, che sta facendo un grande campionato e con un allenatore giovane che sta facendo bene. Inzaghi è una grande sorpresa, è riuscito a modulare i sistemi di gioco con i giocatori che aveva e ha mostrato soprattutto grande qualità nella gestione del gruppo, da allenatore maturo. In mezzo al campo, poi, hanno giocatori molto bravi, Milinkovic-Savic ha tutto per diventare un top-player e Biglia è un giocatore di cui avrebbero bisogno anche squadra che stanno sopra la Lazio perché dà equilibrio, sa verticalizzare e leggere le situazioni. Affrontare la Lazio deve essere un grande stimolo e deve esserci il desiderio di mettersi in mostra non individualmente, ma come squadra perché le qualità individuali vengono fuori lavorando di squadra, di collettivo. Contro la Roma non abbiamo portato a casa il risultato, ma dobbiamo ripartire dai primi 60' dell'Olimpico dove si è rivista tanta della nostra identità. Mazzitelli e Defrel non hanno tantissimi allenamenti alle spalle, ma cominciare ad avere tutti a disposizione è già un'ottima cosa".