Giornata di vigilia in casa Sassuolo in vista della trasferta sul campo della Roma. A presentare la sfida in conferenza stampa ci ha pensato il tecnico Beppe Iachini: "Diamo continuità al percorso di lavoro che stiamo portando avanti, consapevoli del fatto che ancora non abbiamo fatto niente. I ragazzi hanno dato disponibilità e si sono subito legati al progetto tattico, ci hanno creduto, i risultati sono una conseguenza. Ma non è che adesso siamo diventati tutti scienziati, adesso è il momento di battere il ferro e lavorare ancora di più”.



Sulla Roma: "Di Francesco è molto bravo e ha già dato la sua impronta di gioco, noi dovremo fare la partita perfetta perchè contro avversari così basta la giocata di un singolo per mettere la partita sul binario sbagliato. Hanno la miglior difesa del campionato, hanno segnato tanto, stanno facendo bene in campionato e Champions, la Roma si presenta da sola. Noi dobbiamo fare una partita importante individualmente e collettivamente".



Sugli infortunati: "Non recupereremo nessuno, in più Scamacca ha avuto un po' di influenza, quindi saranno i soliti”.



Sul mercato: “Non andrà via nessuno, a parte Paolo Cannavaro e quindi al suo posto qualcuno dovrà arrivare. Poi vedremo nel corso del mercato se ci sarà modo di inserire qualcosa. Se sbagli in agosto puoi rimediare a gennaio, se sbagli a gennaio rimani con una rosa corta".