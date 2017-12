L'allenatore del Sassuolo Beppe Iachini ha presentato il match contro l'Inter: "Sappiamo che l'Inter è una buona squadra allenata da un grande tecnico come Spalletti, So quanto prepari bene la sua squadra curando ogni dettaglio e lo ha dimostrato anche in questo inizio di stagione. I nerazzurri hanno avuto un unico passaggio a vuoto e per noi sarà dura ma volgiamo giocarci le nostre chance. A Bergamo siamo andati in svantaggio ma nel secondo tempo potevamo anche pareggiare. La squadra sta capendo cosa chiedo e vogliamo mettere in campo il nostro atteggiamento e la nostra organizzazione. Abbiamo vinto allo scadere contro la Samp e questo significa che siamo sul pezzo fino alla fine. Continuiamo comunque a lavorare perché vogliamo migliorare settimana dopo settimana. Non faccio calcoli e non deve farli neanche la squadra. Vedremo poi cosa accadrà dopo il mercato quando le squadre si rinforzeranno. Non ci pensiamo però, pensiamo solo a lavorare sui dettagli. In poche settimane si è visto un cambiamento, da quando sono arrivato, sia nell'atteggiamento che nell'aggressività. Stiamo migliorando anche in attacco e nei tempi di gioco. La consapevolezza viene dal lavoro, da quello che si fa durante la settimana".