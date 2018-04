Il tecnico del Sassuolo Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Milan: "Andiamo a giocare contro una squadra con molta qualità, che con Gattuso ha trovato organizzazione di gioco e mentalità. La società rossonera ha speso tanto e Rino ha portato il suo attaccamento alla maglia, le sue idee, la sua mentalità in un ambiente che conosceva bene, i giocatori hanno subito recepito il messaggio. Ci vorrà una partita perfetta per fare risultato positivo. Vorrei innanzitutto che la mia squadra facesse la sua partita, poi sappiamo che l'avversario ha qualità e organizzazione, serviranno attenzione ai dettagli e ricerca del gol, non possiamo pensare di andare a San Siro a fare lo 0-0 perchè il Milan ha giocatori che possono sbloccare la partita da un momento all'altro". Oltre agli squalificati Adjapong e Magnanelli e all'infortunato Goldaniga, è a rischio per la trasferta di Milano anche Domenico Berardi: "Ha subito una contusione, vedremo se ci sarà".