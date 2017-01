Il Sassuolo, falcidiato dagli infortuni durante la stagione, vedrà tornare diversi titolari a gennaio, su tutti Berardi. Il club emiliano proverà, comunque, a rinforzare la rosa con qualche acquisto di livello; il primo colpo a centrocampo è già arrivato: Alberto Aquilani, prelevato dal Pescara. Sempre in mediana restano vive le piste che portano a Cataldi della Lazio ed El Kaddouri del Napoli; in difesa occhi su Davide Santon, in uscita dall'Inter, e Seck della Roma. In attacco i seguono Lazzari della Spal e Tumminello della Roma; possibile anche un ritorno di Marcello Trotta, ora al Crotone. In uscita non dovrebbe muoversi nessun big, anche se la Cina corteggia Defrel ed il Leicester ha fatto un tentativo per Acerbi.