Acerbi è finito al centro delle voci di mercato, con il Leicester di Ranieri che sembrava pronto a portarlo in Inghilterra; è, però, lo stesso difensore del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport, a sciogliere ogni tipo di dubbio in merito ad una sua partenza: ''A volte sembrano frasi fatte, ma io penso soltanto al Sassuolo. Poi è ovvio, l’obiettivo è quella di andare nuovamente in una grande squadra. Milan? Lì non è andata bene e se ho fallito è stato soltanto per colpa mia''.