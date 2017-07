"Cambiare squadra dopo tanti anni e lasciare la società in cui sei cresciuto non è sicuramente facile". Riccardo Marchizza, neo acquisto del Sassuolo, dal ritiro di Vipiteno parla dell'addio alla Roma e dell'approdo nella società neroverde. "Abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che ci ha aiutato moltissimo. Il Sassuolo è la squadra ideale per un giocatore che esce dalle giovanili, ha una sua filosofia che punta a valorizzare i giovani. Per noi sarà sicuramente una grande occasione che sfrutteremo al massimo".