Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dell'arrivo di Aquilani e non solo: "Oggi abbiamo ripreso la preparazione, abbiamo parlato del ko di Cagliari. Adesso dobbiamo dimenticare quello che è successo e preparare al meglio il 2017. Può essere un problema mentale, a Cagliari eravamo anche in 10 ma abbiamo avuto comunque l'occasione di chiudere la partita, non siamo stati cinici. La favola Sassuolo? Non credo si sia sgonfiata, sicuramente potevamo e dovevamo fare di più. L'Europa ci ha tolto un po' di energie, per tanti giocatori era la prima esperienza. Nell'anno nuovo possiamo recuperare giocatori e energie. Alla ripresa avremo il Torino, una squadra che sta facendo bene. L'arrivo di Aquilani? Abbiamo tante assenze in mezzo, nell'ultimo periodo c'era solo Sensi. Aquilani è un giocatore importante, di esperienza, che ci può dare una grande mano".