La Gazzetta dello Sport spiega come non basterà ad Hamsik l'allenamento svolto ieri per esser titolare contro il Sassuolo: il capitano del Napoli non è ancora al meglio, quindi giocherà Zielinski: "Domani contro il Sassuolo tornerà titolare e avrà l’occasione per dimostrare, appunto, di non essere solo una riserva di lusso. Forse la fiducia è proprio ciò di cui ha più bisogno perché spesso è parso contratto quando gli si è presentata l’occasione di imprimere una svolta alla sua stagione. Il suo percorso di crescita ricorda un po’ quello di Mertens, che poi ha trovato la definitiva consacrazione cambiando ruolo (cosa che Zielinski ha già fatto passando da trequartista a mezzala) e trovando continuità di impiego".