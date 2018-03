Nella 30esima giornata di Serie A, il Napoli fa visita al Sassuolo. In palio, ci sono punti importantissimi per entrambe le squadre: per gli uomini di Sarri (che esordì sulla panchina partenopea proprio con una sconfitta sul campo del Sassuolo) e per quelli di Iachini. Il Napoli cerca punti per mettere pressione alla Juve nell'ambito della lotta scudetto (questa sera i bianconeri ospiteranno il Milan), mentre il Sassuolo è a caccia di ossigeno in chiave salvezza. Per quanto riguarda i precedenti, in Serie A Sassuolo e Napoli si sono affrontate 9 volte, con un bilancio a favore dei campani: 5 vittorie, 3 pareggi e una vittoria per gli emiliani. Nel match d'andata, il Napoli si impose per 3-1: Falcinelli rispose ad Allan, poi Callejón e Mertens firmarono il 3-1. Nella scorsa stagione, stesso risultato nella gara giocata al San Paolo, mentre al Mapei Stadium finì 2-2. L’ultima vittoria del Napoli in casa del Sassuolo è lo 0-1 della stagione 2014/2015 (Callejon). Oggi tutti in campo alle 18, arbitra Fabbri di Ravenna.