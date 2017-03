"Spalletti mi ha insegnato molto, è stato importante essere in ritiro a Pinzolo: ho potuto confrontarmi con giocatori di livello mondiale. Il mister è simile a Di Francesco, vuole giocare palla a terra e verticalizzare". Federico Ricci si appresta a tornare all'Olimpico da avversario: domenica c'è Roma-Sassuolo, l'attaccante neroverde sarà uno dei tanti ex di giornata. Nell'intervista rilasciata al match program giallorosso, l'esterno racconta la sua stagione. "Di Francesco è un perfezionista, attento a tutti i dettagli, lancia i giovani e sa dare fiducia ai ragazzi, in linea con la società. Questa è una piazza diversa rispetto a Roma, più calma, con meno pressioni: c'è più tempo per maturare e migliorare, è un ambiente ideale per crescere. La Roma vorrà fare risultato e avere il pallino del gioco, noi proveremo a scendere in campo senza paura, per fare il nostro giorno. Per noi ex giallorossi è la gara che sentiamo di più, anche se fra una giornata ci sarà la Lazio...".