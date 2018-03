Si avvicina un periodo importante per il Sassuolo. Il mini-campionato per la salvezza (10 partite al termine, recupero della 27^ compreso) comincerà sabato 31. E sarà subito un'addensarsi di eventi, tre gare in nove giorni (Napoli, Chievo, Milan).



La squadra di Iachini guarda certamente al cuore della settimana, allo scontro diretto del 4 aprile che andrà in scena al Bentegodi: imperativo, non perdere. Prima però viene il Napoli, una big. Malgrado tutto, i precedenti dicono che il Sassuolo un po' di fastidio a Sarri l'ha sempre dato, che non sia il caso dunque di sognare un punticino già questo sabato, in casa neroverde. Ma quali saranno le scelte del tecnico ascolano in vista di questo doppio, triplice impegno (considerando anche la partita di San Siro col Milan, che cadrà l'8 aprile)?



Uomini e modulo: si apre innanzitutto la questione Berardi. L'attaccante esterno rientra dalla squalifica e sarebbe pronto a vestire nuovamente una maglia da titolare. Inevitabile, a questo punto, il ritorno del tridente e con esso del 4-3-3. "I moduli li fanno le caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione, il nostro è il 4-3-3", così Iachini, questo sabato, a commento dell'amichevole giocata e vinta 3-0 al Ricci contro il Bassano (Lega Pro, quarta nel Girone B). Senonché, proprio nel corso di questo ultimo match, la squadra ha ricambiato modulo in corso d'opera, evidentemente per tenersi pronta una carta importante nei prossimi incontri, in continuità con le ultime due gare disputate contro Spal e Udinese. Ma in questo caso, uno tra Berardi e Politano starebbe fuori, e oggi come oggi l'indiziato numero uno, vista l'ascesa del piccolo numero 16, è proprio Berardi.



I motivi per escluderlo non mancherebbero, ad essere sinceri. Al di là dei bonus sprecati da un punto di vista prestazionale e caratteriale, bisogna riflettere sul fatto che un tridente anomalo (con uno dei due esterni più laterale che esterno, penso a un Ragusa o a un Adjapong) consentirebbe a Iachini di cambiare modulo senza effettuare sostituzioni già nel primo tempo, cosa che invece non potrebbe fare schierando da subito Politano e Berardi ai fianchi di Babacar. E contro gli esterni del Napoli, mantenere superiorità numerica in difesa giocando a tre potrebbe essere utile e funzionale, anche e forse soprattutto nell'ottica di un risparmio energetico in vista di Verona. Per questo stesso motivo, tuttavia, proprio Berardi potrebbe giocare contro i partenopei al posto di Politano, al fine di preservare lo stesso Politano per la partita del Bentegodi. A centrocampo, nel frattempo, crescono le quotazioni di Sensi, andato in gol anche col Bassano.