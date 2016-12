Per l'ultimo giorno dell'anno, Di Francesco ha fissato una doppia seduta al Ricci. Si lavora, consapevoli dell'accaduto., l'anno del primo storico accesso inè anche quello che si è concluso con una sconfitta a Cagliari, in una sorta di scontro diretto per la salvezza. Vinci 3-0 contro il Bilbao, perdi 11 partite in un solo girone d'andata.Si pensa che siano solo un problema. Beh, per il Sassuolo lo sono state. Al di là degli infortuni, il doppio impegno, specialmente l'Europa League, dal punto di vista fisico e mentale è quasi insostenibile. Giocare il giovedì e poi, subito dopo, la domenica, mette alla prova chiunque. E non è soltanto la prestazione, è il viaggio che frega.Ora aggiungete a tutto ciò, perché se non è bene cercare alibi durante la stagione,. Berardi era partito come un dio, Duncan impressionava, Missiroli ce lo ricordavamo bene.. e aspettavamo con ansia il suo rientro.. c'era tutto per far bene. Addirittura si parlava di turnover già all'inizio del campionato. Poi si sono fatti male tutti. Con la partenza sciagurata di Sansone, era esploso Politano, ma sul più bello (addirittura convocato in nazionale) si è fatto male. Infine, la mazzata: si rompe capitan Magnanelli, che tra l'altro era già stato indisponibile per un bel pezzo, a causa di un guaio muscolare. Il fulcro, l'anima del 4-3-3 di Di Francesco..per provare a rimpiazzarlo, un giocatore dalle sicure doti tecniche, ma che rientrato in Italia quest'anno, nel Pescara, non ha brillato.. L'esperienza è dalla sua, così come la fiducia di Di Francesco, che lo stima e lo conosce bene., e avendolo sempre considerato un centrocampista talentuoso,. Bisognerà vedere se approda in Emilia come regista basso o come mezzala, e se al suo fianco, ad esempio, non possa aggiungersi un, che farebbe da regista puro. Dobbiamo infatti ricordarci che non solo Magnanelli starà fuori fino alla fine della stagione, ma anche il corridore Biondini:. Inoltre, considerata la fragilità muscolare di Missiroli e la possibile partenza di Duncan per la Coppa d'Africa, al momento i centrocampisti effettivi resterebbero soltanto Pellegrini, Mazzitelli, Sensi: tre giovani inesperti. E' altrettanto vero che Cigarini e Aquilani potevano essere uno l'alternativa dell'altro, e che dunque, allo stato attuale, sia necessario optare per una mezzala un po' più fisica, di corsa, proprio per sostituire il Biondo.L'esterno sinistro e il terzino destro, invece, andavano scelti meglio questa estate, perché ora è difficile andare a spendere anche lì. Ma staremo a vedere.sulle voci di mercato riguardanti certi pezzi pregiati del Sassuolo:Prepariamoci allora per un grande girone di ritorno. Buon anno a tutti.