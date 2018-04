Non "Luci" bensì "Luce" a San Siro. Roberto De Zerbi, presente allo stadio ieri sera, era soprannominato così quando giocava, per la sua visione di gioco. Arrivato a Milano da Benevento, si è studiato dal vivo Milan-Sassuolo puntando i suoi riflettori speciali su ogni singolo giocatore, ogni automatismo del 3-5-2 di Iachini. E proprio davanti a lui, all'attuale tecnico del Benevento, prossimo avversario, il Sassuolo stava per compiere un'impresa. Ma al gol di Politano (75') ha risposto Kalinic all'86' (sorvolo sull'errore di Lemos), ed è finita 1-1.



Festa rinviata, anche se il punto resta da incorniciare e appendere nelle case di tifosi e giocatori neroverdi. Ancora una volta una prestazione di squadra, di gruppo, in continuità con le altre due prove precedenti. Prima di questo triplice impegno si chiedeva agli uomini di Iachini un bottino di almeno tre punti, vedendo nel recupero col Chievo l'occasione giusta per ottenerli, tra le parentesi impossibili di Napoli e Milan.



Tre punti sono arrivati, anche se non nell'ordine immaginato: il Sassuolo li ha spalmati su tre gare. All'obiettivo raggiunto si è così affiancato un beneficio astratto: il morale alto per il quinto risultato positivo consecutivo, e la consapevolezza di aver tenuto testa a Napoli e Milan.



Nel frattempo però la quota salvezza si è alzata di nuovo, in quanto Spal e Crotone hanno toccato i 27 punti, a - 3 dai 30 cui è approdato il Sassuolo scavalcando Chievo e Cagliari (29) con quest'ultimo pareggio. E pure l'Hellas, che ha battuto i sardi ieri pomeriggio, non molla la presa: è solo a -5 dai neroverdi. Inutile ricordare l'importanza delle prossime due partite per il Sassuolo. Dopo il Benevento in casa, sarà fondamentale la trasferta al Bentegodi. Calendario alla mano, sono questi i primi due dei tre scontri diretti che rimangono da affrontare. Il terzo in questione è quello col Crotone, tra tre partite (35^ giornata, il 29 aprile). Sarebbe dunque opportuno metter fieno in cascina prima di doversi giocare il tutto e per tutto allo Scida, questo è solare. Che luce in fondo al tunnel sia, dunque, e non Luce, già da Sassuolo-Benevento.