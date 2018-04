Come avevamo previsto nell' ultimo Sassuolomania -non ci voleva un genio-, la partita di Crotone si è rivelata tutt'altro che facile per i neroverdi. Anzi. Allo Scida, complice il caldo, il Sassuolo ha subito nettamente gli uomini di Zenga. Ma da qui a immaginare un 4-1, ce ne passava.



Un problema di approccio, una differenza di motivazioni impellenti. Vincendo, infatti, il Crotone si sarebbe potuto giocare il tutto per tutto domenica prossima, nello scontro diretto con il Chievo (che sabato ha perso 4-1 dalla Roma, ha esonerato Maran e ora si trova risucchiato in zona retrocessione, terzultimo a 31 punti). E così il Crotone è sceso in campo con il piglio giusto: dopo soli 3 minuti è andato in gol con l'ex di turno, Marcello Trotta. L'attaccante di Santa Maria Capua Vetere era scatenato, l'equivalente di Falcinelli l'anno scorso. E infatti dopo il 2-0 decisamente fortuito di Simy, ha trovato la doppietta al 31', sfruttando una discesa di Nalini (dormita di Ragusa e Lemos). Il Sassuolo, alla mezz'ora, stava sotto di tre gol: non male come inizio. E se non fosse stato per un rigore concesso alla squadra di Iachini poco prima dell'intervallo, e trasformato da Berardi, non avrebbe quasi calciato in porta per tutto il primo tempo.



Nella ripresa, il tecnico neroverde cambia modulo (dal 3-5-2 al 4-3-3) e inserisce Babacar: poco succede. Quindi nel finale, su una ripartenza degli Squali, Simy chiude la partita calando addirittura il poker.



Fortunatamente per il Sassuolo, oltre al Chievo, ha perso anche il Cagliari, che è inguaiatissimo ora a 32 punti (domenica affronterà in casa la Roma). Con un'altra sconfitta, se dovessero vincere Spal (vs Benevento) e Chievo (vs Crotone), i sardi si troverebbero loro al terzultimo posto.



Per ora, tuttavia, la matematica non salva il Sassuolo. Serve qualcosa contro la Samp in casa. Si gioca domenica 6 alle 18:00. Forse un punticino basterebbe e con tre saremmo praticamente a posto. Ma la Samp è ancora in corsa per la sesta posizione (a -4 dall'Atalanta), che le garantirebbe l'accesso all'Europa League. Dunque non andrà piano. Occorre stare in allerta fino alla fine perché la bassa classifica è molto mossa. E si muoverà ancora.