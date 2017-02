Giuseppe Scalera quest'oggi ha giocato titolare con l'Italia Under 19 nell'amichevole contro la Francia. Il giovane terzino è stato acquistato dalla Fiorentina nella sessione invernale del calciomercato e si è subito imposto come un punto di riferimento della Primavera viola. Dopo aver conquistato l'azzurro il giovane Scalera spera di poter fare capolino in Prima Squadra dove da anni il ruolo di terzino destro è scoperto e con un Sousa che non ha certo timori nel lanciare giovani promesse.