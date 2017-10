ClamorosoDopo l’eliminazione della nazionale nelle qualificazioni ai prossimi mondiali in Russia, emergono le prime polemiche. Il processo in Cile è già scattato dopo il 3-0 contro il Brasile, ma tra gli accusatori spunta un nome a sorpresa., Claudio Bravo, ha sollevato un vero e proprio polverone sui social network. Le accuse, non proprio velate, della signora Carla Pardo sono a dir poco clamorose. La moglie del portiere del Manchester City ha accusato i giocatori del Cile di- Questo il testo del post pubblicato su Instagram dalla moglie di Bravo: “Grazie alla mia selezione per tutti i bei momenti. Grazie al mio capitan America per tutto quello che ho vissuto, è stato veramente bello. Però quando si indossa la maglia del Cile bisogna farlo con professionalità.A chi crede che queste parole siano riferite a lui, continui a piangere. Perché adesso un paese intero sta piangendo. Qui ti aspettiamo con le braccia aperte mio capitano“. Accuse pesanti, che certificano il crollo del Cile dopo le due recenti vittorie in Coppa America. Un crollo che ha portato alle inevitabili, rassegnate dopo la sconfitta di ieri col Brasile.