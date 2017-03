Prima una doppietta, poi una tripletta: così Andrea Belotti ha letteralmente conquistato i bookmaker e scalato la lavagna delle quote sulla Scarpa d’Oro. Il bomber del Torino, riporta Agipronews, era dato a 33 volte la scommessa lo scorso 20 febbraio, giorno dell’apertura delle quote su Snai. Poi altri due exploit lo hanno portato alle spalle di Leo Messi nella classifica della competizione internazionale e anche sul tabellone delle scommesse. Dopo l’hat trick al Palermo il Gallo, ora a 22 reti in 24 presenze, è precipitato a 4,00, subito dietro il grande favorito Leo Messi: per la Pulce, che comanda la graduatoria con 23 centri in altrettante apparizioni, la Scarpa d’Oro è data a 2,00.