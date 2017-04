Tornano le partite dei maggiori campionati europei e non solo, dopo il turno infrasettimanale di Champions League ed Europa League.

Dalla redazione di

Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi

alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, con tanti big match in programma a partire dal derby di Milano alla sfida tra Roma e Atalanta in Italia, alle partite europee più redditizie.

Inter-Milan X (3.50)

Genoa-Lazio 2 (1.65)

Roma-Atalanta 1 (1.50)

Sassuolo-Sampdoria X (3.50)

Wolfsburg-Ingolstadt 1 (1.95)

Matera-Lecce 1 (2.65)

Manchester Utd-Chelsea 2 (2,80)

Valencia-Siviglia 1 (2,55)

Marsiglia-St. Etienne 1 (1,80)

Columbus-Crew-Toronto X (3,25)

Yanbian-Hebei Fortune 2 (2,15)

Tucuman-San Lorenzo 2 (2,45)

E con le gare in programmaconsigliano