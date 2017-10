Dopo un'estate difficile, Patrik Schick sperava di sbocciare in autunno. Ma nel destino, almeno per ora, c'è un'altra preoccupazione. I novanta minuti in panchina con il Bologna sembravano l'uscita dal tunnel dei problemi fisici, ma in allenamento, alla vigilia del match con il Chelsea, l'ex talento della Sampdoria ha dovuto richiamare nuovamente l'attenzione dei medici giallorossi, già abbastanza impegnati in un avvio di stagione difficilissimo, dal punto di vista degli infortuni, per i ragazzi di Eusebio Di Francesco. L'attaccante sente dolore quando prova a calciare il pallone. La coscia tira, gli esami non rivelano lesioni ma in casi del genere è meglio non rischiare. Si ricomincia da capo, quindi: niente convocazione con il Chelsea, allenamenti più soft e il rientro nel novero dei titolari che si allontana.



GLI INFORTUNI - Dopo essere apparso per pochissimi minuti (quindici, per l'esattezza) contro il Verona il 16 settembre, Schick è sparito dai radar. "Risentimento muscolare alla coscia sinistra" era stato il primo responso, superato proprio con quel quarto d'ora prima del secondo stop. Il risentimento, nel frattempo, era diventato un "infortunio muscolare al retto femorale sinistro, con quota di edema post-distrattivo nel terzo prossimale della giunzione mio-tendinea del muscolo". Almeno 15 giorni di stop che sarebbero diventati una ventina grazie alla sosta. Pronto per il Napoli, si diceva. E invece no. Panchine con Torino, Crotone e Bologna. Almeno nei piani della società, il preambolo al possibile nuovo esordio.



LA SITUAZIONE - Appena Schick prova a forzare una conclusione o un cambio di gioco, sente fastidio alla coscia. "Lo staff ha fatto un nuovo esame e non sono state evidenziate lesioni - ha affermato Di Francesco in sala stampa - ma sente fastidio nel calciare. Farà personalizzato, ma sotto gli altri punti di vista il calciatore sta bene. Valuteremo per la Fiorentina". Dopo l'estate nella bufera per i problemi cardiaci, con l'acquisto alla Juventus annunciato e poi cestinato, Schick non vedeva l'ora di prendersi la Roma. Di Francesco e i tifosi sperano sia questione di giorni, ma sui social iniziano ad emergere i primi dubbi: "E se avesse avuto ragione la Juventus?". La speranza è che non sia così.