Patrik Schick ha un futuro ancora tutto da scrivere. Il suo nome è stato probabilmente il più chiacchierato, in questa estate di calciomercato, e chiunque sembra già sapere quale sarà il destino dell'attaccante ceco. La verità però è che al momento ipotizzare la prossima destinazione del centravanti della Sampdoria è piuttosto complicato. Potrebbe essere la Juventus? Sì, perchè i bianconeri non hanno abbandonato la pista. Potrebbe essere l'Inter? Altrettanto plausibile, i nerazzurri lo seguono. Ma il domani di Schick potrebbe essere anche tutto a tinte blucerchiate, o magari all'ombra della Tour Eiffel.



L'attaccante non ha ancora scelto la sua prossima destinazione. Anche perchè prima di decidere dovrà sostenere le ormai celebri visite mediche, che però secondo Il Secolo XIX non sarebbero ancora state fissate. Si parla della prossima settimana, ma al momento non ci sono certezze. Da qualche giorno è tornato ad allenarsi a Bogliasco, seguito dal riabilitatore della Samp, e viene quotidianamente sottoposto a test che non avrebbero rilevato anomalie. Da Corte Lambruschini, insomma, filtra grande ottimismo: Schick sta bene, e la Samp è convinta che riceverà a stretto giro di posta l'idoneità agonistica. Solamente a quel punto si potrà parlare di calciomercato.



Il blitz compiuto qualche giorno fa a Praga da Osti e Ferrero per sondare il terreno e le motivazione del giocatore ha sortito i suoi effetti: la permanenza a Genova di Schick non va esclusa, ma dall'incontro non sono emerse risposte chiare e definitive. Anche perchè sul tavolo ci sono almeno tre proposte, con tre società pronte a pagare i 30,5 milioni. Le squadre sono il Paris Saint Germain (anche con l'arrivo di Neymar), ma anche l'Inter - Sabatini lo stimava già l'estate scorsa - e ovviamente la Juventus. Sempre secondo il quotidiano, i bianconeri credono ancora nel giocatore, e non avrebbero del tutto abbandonato la pista anche per una motivazione 'politica': se Schick si rendesse protagonista di un grande campionato con la maglia nerazzurra, a Torino non potrebbero essere contenti per ovvi motivi della decisione.