Dalle frequenze di RMC Sport, Mario Sconcerti ha detto la sua anche su Gonzalo Higuain e la sua prova di Londra: "Questa partita l'ha vinta Higuain. In questa squadra l'argentino non potrà mai aspettarsi 10 passaggi per andare in gol nella Juve, non li avrà. Il centravanti della Juve deve saper mettere a frutto i tre palloni che ha, perché tutto il resto della squadra difende tutti gli altri novanta palloni che arrivano nell'altra metà campo. E' un modo apparentemente semplificato di vedere il calcio".