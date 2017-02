Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti si espresso a proposito di più temi legati alla Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Non ritengo che Corvino sia un entusiasta del gioco della Fiorentina; parlo in particolare dello squilibrio, che ci fa prendere quasi due gol a partita. Eppure nessuno ha detto niente a Sousa, in questo la società ha mostrato un’elasticità non banale. Il mercato estivo è stato deludente, è stata fatta una scelta sbagliata perché, non essendoci i soldi, si è deciso di non toccare la squadra per far mostrare che la Fiorentina non vendeva i migliori. Pensavano che fosse appagante per la gente vedere che la società non cedeva i suoi pezzi grossi. E’ un errore per me, nel calcio servono sempre dei ricambi perché il calcio ha bisogno di questo. Si potevano dare via giocatori da venti milioni e cambiarli con altri da venti milioni: resto convinto che si dovessero cambiare tanti volti. La Fiorentina ha poi finito per rimetterci tecnicamente invece. Nessuno mi ha spiegato che senso abbia avuto Toledo, un chiarimento sarebbe dovuto sulla clausola visto che non ha giocato neanche trenta secondi”.