Il prepartita di Torino-Cagliari è stato caratterizzato da alcuni scontri tra i tifosi granata e quelli rossoblù avvenuti, intorno alle 19, davanti alla curva Maratona. In seguito agli incidenti, due sostenitori della società sarda sono stati arrestati, come ha comunicato la Questura:



“Due tifosi del Cagliari sono stati arrestati domenica sera all’esterno dello stadio prima dell’inizio dell’incontro di calcio. Poco dopo le 19, un gruppo di 50 supporter circa della squadra ospite si è diretto nell’area di Piazza Grande Torino in prossimità degli accessi alla curva Maratona. Personale del Reparto Mobile della Polizia di Stato per evitare il contatto si è frapposto tra le due tifoserie. Nel corso dei fatti, un tifoso cagliaritano, nel tentativo di dileguarsi, ha colpito con una cintura un agente ferendolo sul dorso della mano. Il tifoso, T.A. di 27 anni, è stato poi fermato da altro personale nell’immediatezza dei fatti. Al poliziotto è stata riconosciuta una prognosi di 5 giorni.



Nello stesso contesto, altro personale ha intercettato un altro tifoso del Cagliari che armato di cintura aveva cercato il contatto con la tifoseria opposta. L’uomo, C.C. di 44 anni, si è divincolato e si è allontanato in corso Agnelli dove ha raggiunto il gruppo di supporter della sua squadra. Il tentativo di nascondersi tra i tifosi è risultato vano perché prima dell’ingresso allo stadio l’uomo è stato riconosciuto e fermato. Alla luce dei fatti, entrambi i tifosi sono stati arrestati dagli agenti della D.I.G.O.S. per il possesso di oggetti atti ad offendere, T.A. anche per lesioni e violenza a pubblico ufficiale e C.C. per resistenza. Per tutti e due i supporter, entrambi gravati da precedenti, scatterà anche la procedura per l’emissione del DASPO”.