Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è intervenuto alla trasmissione "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai e ha commentato il grande debutto in panchina di Zeman: "Quando si arriva a un certo punto nella testa dei giocatori scatta qualcosa di diverso. Non è che con due giorni di lavoro si cambi qualcosa, ha dato qualcosa sul campo ma soprattutto ha liberato la testa dei giocatori. Non siamo una squadra da primi posti ma non meritiamo questa classifica. Abbiamo fatto molto bene sul campo. Le squadre che giocano contro gli allenatori sono luoghi comuni a cui non credo. Abbiamo una squadra giovane, abbiamo giocatori importanti che se fanno male in campo allora ne risentono per il loro futuro".



Sebastiani ha parlato anche del momento del suo ex attaccante Gianluca Lapadula, oggi al Milan: "Lapadula ha un suo percorso da fare e sono convinto che lo farà anche bene, non credo che possa tornare da noi. Io voglio rispettare il campionato, abbiamo la speranza di salvarci fino a quando la matematica non ci condanna. La Serie A è divisa in tronconi ma se non si cambia il sistema di ripartizione non si limitano i danni. Noi ci crediamo, abbiamo iniziato un campionato nuovo con un allenatore nuovo e con i giocatori recuperati dagli infortuni. Ci giocheremo le partite e poi vedremo".



Chiusura riservata all'episodio vandalico di cui è stato oggetto nelle scorse settimane: "Io ho creato questo Pescara e lo lascerò a chi è meglio di me, non ho nulla a che fare con certi teppisti e non mi piego ai loro tifosi. Preferisco farmi da parte che scendere a patti col diavolo, ma non identifichiamo Pescara con quattro personaggi…".