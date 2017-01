Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato ai microfoni di Radio Crc del mercato di gennaio del club abruzzese, e si è soffermato su Gabbiadini ed El Kaddouri, entrambi in uscita dal Napoli, che sono stati accostati alla squadra di Oddo: ''Con il Napoli c’è sempre stato un bel rapporto, a volte si parla per capire se c’è qualche giocatore in uscita che possa interessarci e viceversa. Porterei in braccio a Pescara sia El Kaddouri che Gabbiadini, purtroppo però non sono giocatori alla nostra portata. Ci auguriamo che i nostri giovani, che sono tanti e anche bravi, possano migliorare insieme ai nuovi acquisti, per lottare per la salvezza che per noi sarebbe come uno scudetto''.