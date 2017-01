A Radio Blu il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato del futuro del suo allenatore, Massimo Oddo, per il quale si è parlato anche della Fiorentina: 'E' un emergente e sicuramente il prossimo anno farà uno step in avanti rispetto al Pescara, dunque non lo vedrei assolutamente male sulla panchina dei viola, proprio per lo stile di gioco della Fiorentina'.