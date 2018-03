L'allenatore del Deportivo Clarence Seedorf ha parlato ai microfoni di Fox Sports:



Come vedi la Juventus in Champions?

“La Juve ha fatto una partita tosta contro il Tottenham passando il turno in quel modo li. Quel match ha dato molta fiducia a loro. Certamente quando sei contro il Real Madrid è una grande montagna per la storia che si porta dietro ma è un match tutto da giocare. Il Real sicuramente ha fatto vedere una reazione importante contro il PSG dove tutti avevano un po’ dubbi sullo stato di forma prima di quelle due partite, invece la risposta c’è stata ancora una volta. Quando il Real Madrid va in Champions è da temere sempre.



E la Roma?

“La Roma se è arrivata a questi livelli significa che è una squadra pericolosa. Sta cambiando qualcosa a Roma. Forse in campionato ha deluso un po’ perché mi aspettavo qualcosa in più quest’anno, però in Champions hanno fatto vedere ottime cose e che sanno giocare con il risultato. Il Barcellona deve stare attento anche se il Barca quest’anno è tornato a livelli pazzeschi. Con due partite contro squadre italiane, però, devi sempre stare attento”.



Come vedresti Carlo Ancelotti CT della Nazionale?

“Su Carlo Ancelotti c’è poco da dire. Con tutte le esperienze, le vittorie che ha fatto nella carriera come allenatore è ovvio che ha le carte in regola per prendere la panchina della Nazionale. Più che altro il modo in cui lui gestisce e vede il suo ruolo. E’ molto adatto a fare il CT. Non so se lui ha voglia di farlo. Ma se lui avesse voglia credo che potrebbe funzionare molto bene. Sa scegliere bene i giocatori. E’ uno che non impone il suo modulo di giocare. Pensa a chi ha in squadra per poi formulare qualcosa che possa funzionare per tirare fuori il meglio dai giocatori. E queste sono caratteristiche fondamentali per fare il CT”.