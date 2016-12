Tutto nella ripresa. Atalanta ed Empoli ci mettono un tempo per svegliarsi e regalare un po' di spettacolo al pubblico dello stadio Atleti Azzurri d'Italia. Dopo la prima frazione che si è chiusa senza particolari sussulti, è la squadra di Martusciello ad aprire le danze con il gol di Mchedlidze, a segno per la seconda gara consecutiva, che conclude al meglio una bella punizione di Dimarco. E' Kessie, entrato nella ripresa per un confusionario Kurtic, a pareggiare i conti con un potente destro. L'ex Cesena va vicino al raddoppio subito dopo, ma la traversa lo ferma. Negli ultimi 10 minuti è assalto nerazzurro, ma per due volte Gagliardini è impreciso sottoporta, prima calciando a lato da buona posizione, poi sfiorando il palo con un colpo di testa. A 50 secondi dalla fine, è ancora una progressione di Kessie a regalare la vittoria all'Atalanta: l'ivoriano buca la difesa empolese, crossa in mezzo e in mischia sbuca D'Alessandro. All'ultimo respiro i ragazzi di Gasperini portano a casa la vittoria, che mancava da 3 turni.