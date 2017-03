Pronta per iniziare un’altra domenica di Serie A con tanti appuntamenti, dopo la sfida Atalanta-Fiorentina. Non mancano le novità dai campi, qui tutte le formazioni ufficiali in arrivo in tempo reale dalle singole gare. Per non perdervi neanche una scelta in ottica fantacalcio!



TORINO-PALERMO



TORINO – Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Gustafson, Lukic, Baselli; I. Falque, Belotti, Boye.



PALERMO – Posavec; Rispoli, Cionek, Andelkovic, Aleesami; Gazzi, Chochev; Sallai, B. Henrique, Balogh; Nestorovski.

