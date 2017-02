Serie A - Recuperi di campionato



​Crotone-Juventus (ore 18)

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Sampirisi, Barberis, Capezzi, Stoian; Trotta, Falcinelli. All. Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Rugani, Bonucci, Asamoah; Sturaro, Pjanic; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

Arbitro: Valeri.



Bologna-Milan (ore 20.45)

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Maietta, Gastaldello, Torosidis; Dzemaili, Pulgar, Donsah; Krejci, Destro, Verdi. All. Donadoni.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Lapadula, Deulofeu. All. Montella.

Arbitro: Doveri.