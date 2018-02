Derby campano in programma domenica, alle 20.45 per la Serie A: a Benevento arriva il Napoli. Un testa-coda e cinquanta punti in classifica che - si legge in una nota di BetFlag - testimoniano il divario tecnico tra le due formazioni campane. Il 2 azzurro è consigliato ad appena 1,20, particolarmente distante dall’X a 6,50 e dall’1 sannita a 13,50. Tra le tantissime opzioni di scommessa il multigoal da 1 a 2 sì a 2,95, il multigoal da 1 a 3 sì a 1,75, il multigoal da 2 a 3 sì 2,25, il multigoal da 2 a 4 sì 1,55 e il multigoal da 4 a 5 sì a 3,05.Due le gare sabato prossimo in Serie A. Alle 18 la Sampdoria ospita il Torino e sulla lavagna di BetFlag è gara da quasi tripla con l’1 a 2,40, il 2 a 2,85 e l’X a 3,45. Particolarmente congrue le quote per le doppie chance con l’12 a 1,30, l’1X a 1,41 e l’X2 a 1,56. Alle 20,45 il calendario propone Inter – Crotone. A senso unico le proposte della gara totalmente a tinte nerazzurre: 1 basso a 1,30, X a 5,25 e 2 a doppia cifra a 10,75. Completamente differenti gli esiti al 15° con l’1 a 4,00, l’X a 1,37, il 2 a 7,99, e alla mezz’ora con l’1 a 2,15, l’X a 2,05 e il 2 a 6,57.Pranzo saltato domenica per quanti vorranno assistere a Hellas Verona – Roma, con fischio d’inizio alle 12,30. Nonostante le ultime deludenti prestazioni giallorossi comunque favoriti dalla bandiera delle scommesse con il 2 a 1,50, moltiplicatore che triplica a 4,45 per l’X e raggiunge 5,75 per l’1 dei padroni di casa. Ed inoltre, l’1 o over 2,5 sì a 1,43 e no a 2,45, l’X o over 2,5 sì a 1,26 e no a 3,20, 2 o over 2,5 sì 1,17 e no a 3,95. Alle 15, la Juve, corsara a Bergamo contro l’Atalanta in Coppa Italia, farà gli onori di casa ad un Sassuolo in crisi di risultati. Giustificata la quota popolare per l’1 bianconero a 1,22, lontanissimo dal 5,75 dell’X e con un 2 altissimo a 13,25. Sempre alti i coefficienti per i risultati esatti: 0 – 0 a 13,00, 3 – 2 a 30,00, 4 – 2 a 55,00, fino ad arrivare a 100,00 per il 2 – 3, il 3 – 3 e lo 0 – 2. Promette emozioni Udinese – Milan. Le ultime tre vittorie consecutive rossonere accreditano la formazione di Gattuso ad un possibile successo a 2,20, distante dall’X e dall’1 bianconero a 3,30. Si scommette con BetFlag anche sul metodo del primo goal: a 1,40 il tiro, a 6,00 il colpo di testa, a 9,00 il rigore, a 9,75 nessun goal, a 13,00 su punizione e a 25,00 l’autorete.Lunedì sera alle 20,45, Lazio – Genoa chiuderà la griglia delle gare in programma per la ventitreesima giornata. Il fattore campo e la voglia di cancellare la beffarda sconfitta contro il Milan fa pendere l’ago della bilancia a favore dei laziali con l’1 raccomandato a 1,55, ben lontano dall’X a 4,05 ed ancor di più dal 2 a 6,00. La somma gol 0 al 90° moltiplica per 11,75, la somma goal 1 per 4,95, la somma goal 2 per 3,45, la somma goal 3 per 3,85, la somma goal 4 e la somma gol più di quattro per 5,25.