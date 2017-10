La decima giornata di Serie A prenderà il via con il match di stasera tra Inter e Sampdoria, in programma alle 20.45 a San Siro. Nell’anticipo odierno i nerazzurri potrebbero momentaneamente raggiungere la vetta della classifica in caso di vittoria e, secondo i bookie di Stanleybet, questo sarà il risultato più probabile a quota 1.49. La Sampdoria, però, si sta rivelando come una delle sorprese del campionato e non è da sottovalutare, con le proprie chance di colpaccio esterno a Milano bancate a 6.50 e il pareggio a 4.40. Nella giornata di domani, poi, tutti gli altri match, a partire dalla sfida delle 18.30 tra Atalanta (1.37) ed Hellas Verona (8.75), match in cui la parità si gioca a 4.85. Alle 20.45 sarà il momento delle altre squadre, compresa la delicata trasferta del Milan a Verona contro il Chievo: i rossoneri cercheranno di mettersi alle spalle la crisi di queste ultime giornate e su www.stanleybet.it i ragazzi di Montella partono favoriti a 2.25, mentre il successo dei padroni di casa è dato a 3.40 e la X a 3.20. Match molto più semplici, sulla carta, per Juventus e Roma, formazioni che giocheranno in casa contro Spal e Crotone. I bianconeri sembrano avere già la vittoria in tasca a quota 1.14 contro l’altissimo 19.00 per i ferraresi, con il pareggio segnato in lavagna a 8.30. Quote simili per la squadra di Di Francesco, data vincente a 1.17 sul 16.00 per i calabresi, parità a 7.50. Trasferte, invece, per Napoli e Lazio: la capolista farà visita al Genoa, con Stanleybet che banca il successo esterno degli azzurri a 1.38, mentre il Grifone è dato vincente a 8.35 e la X a 4.85. La Lazio, invece, affronterà l’ottimo Bologna d’inizio stagione al Renato Dall’Ara, con i biancocelesti bancati a 1.73, il pareggio a 3.65 e la vittoria casalinga dei rossoblu a 5.00. Sfida equilibrata, poi, tra Fiorentina e Torino: la squadra di Pioli parte avanti a 1.90, mentre il pareggio è offerto a 3.75 e il trionfo dei granata è il risultato meno probabile a 3.85. Il Cagliari ospiterà il Benevento partendo coi favori del pronostico a 1.55 contro il 6.20 per il fanalino di coda della classifica, con la parità quotata a 4.10. Infine, ultimo match tra Sassuolo e Udinese: i neroverdi sono dati vincenti davanti al proprio pubblico a 2.02, mentre la squadra di Delneri corsara a Reggio Emilia è proposta a 3.75 e la X a 3.45.