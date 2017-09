Il primo turno infrasettimanale è stato archiviato, nel prossimo week end si giocherà per la sesta giornata di campionato. Tre anticipi sabato e sette partite domenica. Sabato scenderanno in campo le prime tre della classe della passata stagione e partiranno con i favori del pronostico Better, il marchio per le scommesse di Lottomatica: la Roma (a 1,27) e la Juventus (a 1,40) in casa rispettivamente contro l’Udinese (a 10,00) e il Torino (a 7,00), il Napoli (a 1,23) in trasferta contro la neopromossa Spal (a 11,00). Il lunch match di domenica si disputerà a Marassi tra la Sampdoria (a 3,50) e il Milan (a 2,10). In lavagna Better sono favorite il Crotone (a 1,93) che riceverà il Benevento (a 4,10), l’Inter (a 1,28) che ospiterà il Genoa (a 10,00) e la Lazio (a 1,65) che al Bentegodi affronterà il Verona (a 5,25). I successi interni del Cagliari con il Chievo (a 3,60), del Sassuolo con il Bologna (a 3,70) e della Fiorentina con l’Atalanta (a 3,35), hanno la stessa quota, 2.10.