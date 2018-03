La Juventus si rituffa in campionato dopo l’impresa di Wembley, i bianconeri hanno il morale alle stelle e puntano a certificare il sorpasso sul Napoli, Il successo sembra a portata di mano visto che allo Stadium arriva l’Udinese, reduce da 3 sconfitte di fila: le quote non lasciano scampo ai friulani, i padroni di casa sono offerti a un popolare 1.25, si sale addirittura a 13 volte la posta per l’impresa ospite. Alta anche la quota pareggio, a 5.60. Nessun dubbio tra gli scommettitori di Sisal Matchpoint, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria juventina.