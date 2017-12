Continua la 17esima giornata di Serie A, in programma sei partite. Quattro di queste sono alle 15: oltre alla Juventus , che vince a Bologna e la, che dopo il pareggio di Cagliari, cade in casa contro il Sassuolo: dopo un rigore sbagliato da Politano (parato da Viviano), Matri regala i tre punti ai neroverdiAlle 18 il match tramette in palio punti importanti per la zona calda della classifica: l'autogol diillude i padroni di casa, la doppietta diribalta il risultato e regala una vittoria preziosa ai ferraresi.Chiude la domenica alle 20.45, con un pari pirotecnico: parte forte l'Atalanta che cone la battuta al volo disi porta subito sul 2-0, ma già nella prima frazione di gioco la doppietta diriporta il punteggio in parità. In avvio di ripresa Bastos stende il Papu Gomez efirma la doppietta dal dischetto, ma ancora una volta la Lazio, dopo una rete annullata a Caldara, reagisce e trova conil gol del. Nei minuti finali un susseguirsi di emozioni con occasioni per entrambe le squadre, ma il risultato non cambia: finisce così, l'Atalanta aggancia il Milan a 24 punti mentre la Lazio sale a quota 33.