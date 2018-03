Dopo le due settimane di sosta per le nazionali, torna in campo oggi la Serie A. La 30esima giornata si apre alle 12.30, con la Roma terza in classifica che prova ad allungare il suo vantaggio sull'Inter e fa visita al Bologna, reduce invece da tre gare senza vittorie.



Sei le gare in programma alle 15: oltre all'Inter, che ospita il Verona, la Lazio - diretta rivale dei nerazzurri nella corsa Champions - riceve il Benevento. La Fiorentina, che arriva da tre vittorie consecutive, gioca contro un Crotone in piena lotta salvezza, così come la Spal, impegnata invece al Ferraris col Genoa. L'Atalanta insegue per il secondo anno consecutivo l'Europa e sfida a Bergamo l'Udinese di Massimo Oddo, in crisi nera e in emergenza per i tanti indisponibili. Il Cagliari, infine, gioca contro il Torino che non sa più vincere e arriva da quattro ko di fila.



Due, invece, le gare delle 18: oltre al Napoli, impegnato a Reggio Emilia col Sassuolo, il deludente Chievo di questa stagione se la vede con la Sampdoria, crollata nelle ultime settimane dopo le pesanti sconfitte subite contro Crotone e Inter. Chiude il programma il big match delle 20.45 tra Juventus e Milan.