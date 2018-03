La Lega di Serie A ha deciso le date dei recuperi della giornata di campionato rinviata per la morte di Davide Astori. Di seguito il comunicato. Resta ancora in forse la data del recupero del derby Milan-Inter, che dipende dall'eventuale proseguimento dei rossoneri nell'avventura in Europa League.



Di seguito il comunicato ufficiale.



Il Commissario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Atalanta – Sampdoria, Benevento – Hellas Verona,

ChievoVerona – Sassuolo, Genoa – Cagliari, Milan – Inter, Torino – Crotone e Udinese – Fiorentina

dell’8ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, programmate per domenica 4 marzo 2018,

a seguito della tragedia che ha colpito il mondo del calcio con l'improvvisa scomparsa del capitano

della Fiorentina Davide Astori,



dispone che le gare vengano recuperate secondo il seguente programma:



ATALANTA – SAMPDORIA martedì 3 aprile 2018 ore 18.30

GENOA – CAGLIARI martedì 3 aprile 2018 ore 18.30

UDINESE – FIORENTINA martedì 3 aprile 2018 ore 18.30

BENEVENTO – HELLAS VERONA mercoledì 4 aprile 2018 ore 17.00

CHIEVOVERONA – SASSUOLO mercoledì 4 aprile 2018 ore 18.30

TORINO – CROTONE mercoledì 4 aprile 2018 ore 18.30

MILAN – INTER data da destinarsi







Decise, in subordine, anche alcune variazioni per anticipi e posticipi.



Ecco il comunicato:



Il Commissario della Lega Serie A,



preso atto della richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

di posticipare l’orario di disputa della gara ChievoVerona – Sampdoria, in programma sabato

31 marzo 2018 alle ore 18.00, a causa di un concomitante evento cittadino con grande

richiamo di pubblico;



dispone la seguente variazione:



11ª GIORNATA RITORNO



CHIEVOVERONA – SAMPDORIA Sabato 31 marzo 2018 ore 18.00 (anziché ore 15.00)

CAGLIARI – TORINO Sabato 31 marzo 2018 ore 15.00 (anziché ore 18.00)



dispone inoltre la seguente variazione:



12ª GIORNATA RITORNO

SPAL – ATALANTA Sabato 7 aprile 2018 ore 18.00

(anziché venerdì 6 aprile 2018 ore 20.45)