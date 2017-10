Dopo l'anticipo di sabato e le partite di ieri, in attesa del Monday Night tra Frosinone e Cremonese, è continuata oggi pomeriggio alle 15 la settima giornata di Serie B: allo Stadio Zaccheria di Foggia si sono affrontati i rossoneri padroni di casa e il Novara di Eugenio Corini. Finisce 2-2, con le reti di Mazzeo e Fedato per i padroni di casa, mentre segnano Moscati e Dickmann (che festeggia al meglio la convocazione in Under 21) per gli ospiti. Entrambe le squadre salgono a quota 7 punti e rimangono nella parte bassa della classifica. I piemontesi non vincono da tre partite, mentre i Satanelli di Stroppa trovano il quarto risultato utile di fila, dopo un inizio stentato.