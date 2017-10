Alle 17.30, va in scena al "Partenio" l'attesissimo derby campano tra Avellino e Salernitana, penultimo match in programma per la nona giornata del campionato di Serie B. Desiderosa di riscattare la sconfitta col Bari nell'ultimo turno, la formazione di Novellino ha addirittura la possibilità di salire in vetta alla classifica superando la coppia di testa composta da Frosinone e Palermo, mentre gli uomini di Bollini, in serie positiva da 5 partite (una sola vittoria in questo parziale) cerca punti per allontanare la zona retrocessione.